В Кабмине России опровергли обсуждение декларирования наличных свыше 1 млн рублей

Правительство России не обсуждает и не прорабатывает декларирование наличных свыше 1 млн рублей, инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам россиян, заявили в пресс-службе Минфина.

— Предложение депутата Анатолия Вассермана о декларировании наличных средств свыше 1 млн рублей и об объяснении источников их появления не обсуждается и не прорабатывается в правительстве, — подчеркнули в ведомстве.

Вчера Вассерман выступил с законопроектом, согласно которому граждане, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 миллиона рублей, должны сообщить об этом налоговикам. В противном случае будет предусмотрена конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег.

— [Граждане] вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения. Министерство финансов не поддерживает данную инициативу, — отметили в пресс-службе.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин освободил принимающих участие в спецоперации силовиков и командированных в новые регионы от необходимости предъявлять информацию о доходах.

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Илина Хакимова