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В Госдуме предложили обязать россиян сообщать налоговикам о хранении наличных на сумму свыше миллиона рублей

15:48, 17.04.2023 6
В Госдуме предложили обязать россиян сообщать налоговикам о хранении наличных на сумму свыше миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 миллиона рублей, должны сообщить об этом налоговикам. Об этом со ссылкой на документ пишет «Интерфакс».

В противном случае будет предусмотрена конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег.

— Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже «черном» секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере, — говорится в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Вассерман полагает, что для России подобный запрет был бы эффективным инструментом борьбы с коррупцией, а также с финансированием экстремистской деятельности.

Напомним, телеведущий Анатолий Вассерман вступил в партию «Справедливая Россия — За правду» в 2021 году. Тогда же он дал большое интервью «Реальному времени».

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Айрат Назипов
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    Сразу вспомнились подполковники с квартирами забитыми деньгами. Очередь наверное в налоговую выстоится из таких, желающих донести на самих себя.
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  • Анонимно 17 апр
    Пример ещё привел некорректный, про Собчак. У нее 1,5 млн евро нашли. А он 1 млн рублей. Хочет регулировать.
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  • Анонимно 17 апр
    Комитет Государственной думы по социальной политике не поддержал проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тыс. руб. с 1 января 2023 года, передает «РИА Новости».

    Законопроект внесли в нижнюю палату парламента в августе 2022 года депутаты от фракции ЛДПР в августе 2022 года. В пояснительной записке отмечалось, что сумма в 30 тыс. рублей составляет «около 200% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в России».

    В документе также говорилось, что данные меры необходимо предпринять на фоне санкционного давления, негативно влияющего на рост экономики, рост ВВП и доходов граждан.
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  • Анонимно 17 апр
    Думал, что евреи умные...Однако, ошибся немного...
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    Анонимно 17 апр
    Ха ха ха, браво, за коммент!
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  • Анонимно 18 апр
    Люди хранят деньги дома, потому что не доверяют банкам.
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