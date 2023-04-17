В Госдуме предложили обязать россиян сообщать налоговикам о хранении наличных на сумму свыше миллиона рублей

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 миллиона рублей, должны сообщить об этом налоговикам. Об этом со ссылкой на документ пишет «Интерфакс».

В противном случае будет предусмотрена конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег.

— Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже «черном» секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере, — говорится в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Вассерман полагает, что для России подобный запрет был бы эффективным инструментом борьбы с коррупцией, а также с финансированием экстремистской деятельности.

Напомним, телеведущий Анатолий Вассерман вступил в партию «Справедливая Россия — За правду» в 2021 году. Тогда же он дал большое интервью «Реальному времени».

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Айрат Назипов