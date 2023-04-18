«Теперь нужен другой пакет документов — мы его готовим»: ICL вернется в реестр российской радиоэлектроники

Один из крупнейших производителей ноутбуков и компьютерной техники в России был исключен из перечня Минпромторга РФ, открывающего дорогу к госзакупкам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», татарстанская компания «ICL-КПО ВС» собирает документы для того, чтобы вернуться в реестр российской радиоэлектроники, позволяющий участвовать в государственных закупках. С 1 апреля из этого списка Минпромторга РФ исчезла почти половина компаний по причине несоответствия новой балльной системе по определению «отечественности» радиоэлектроники. На данный момент ICL является одним из крупнейших поставщиков компьютерной техники для госсектора и коммерческих структур, но планирует выход в розничные торговые сети.

Реестр сократился почти вдвое

Реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ сократился вдвое — сейчас в нем более 4 тысяч изделий, а до 1 апреля было 7,7 тысячи, рассказал «Реальному времени» владелец частного технопарка «Авиатор» Марат Бикмуллин. Это связано с запуском балльной системы по определению «отечественности» радиоэлектроники. Из реестра, в частности, исчезла крупнейшая татарстанская ИТ-компания и производитель ноутбуков для госсектора и коммерческих структур — «ICL-КПО ВС», добавил он. Теперь, по мнению Бикмуллина, они не смогут поставлять оборудование по госзакупкам.

— Дискутируем, войдет ли ICL в перечень, — заметил он.

В сентябре 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил проект постановления о балльной системе определения уровня «отечественности» радиоэлектроники. Система подразумевает, что процесс создания вычислительной техники поделен на технологические операции. Каждой из них присваивается балл — в зависимости от ее важности и уровня локализации в стране. Перечень был урезан после 1 апреля 2023 года. До этого времени производители электроники, которые не соответствовали критериям новой балльной системы «российскости» продукции, могли находиться в реестре.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«ICL-КПО ВС» — традиционный поставщик компьютерного оборудования для татарстанских и федеральных органов власти. По данным рейтингового агентства «Эксперт», компания занимает 7-е место среди крупнейших российских производителей компьютеров. В 2021 году на заводе ICL была произведена 121 тысяча единиц оборудования, из которых половина — на российских материнских платах. Также компания выступила поставщиком 12 тысяч ноутбуков для учителей в рамках проведения Года цифровизации в Татарстане в 2022 году.



Власти Татарстана продолжат закупать технику ICL

Как пояснил «Реальному времени» министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин, госорганы республики продолжат закупать технику ICL, потому что компания готовит новый пакет документов и снова появится в реестре Минпромторга РФ.

Эту информацию изданию подтвердил и генеральный директор «ICL-КПО ВС» и «ICL Техно» Евгений Степанов.

— Наша продукция появится в реестре скоро. Поменялись правила, и теперь нужен другой пакет документов — мы его готовим, — прокомментировал он.

— Думаю, они и правда вернутся позднее. Балльная система резко начала действовать, — соглашается ведущий аналитик MRG Эльдар Муртазин.

Напомним, что компания «ICL-КПО ВС» активно участвует в программе импортозамещения и строит на территории ОЭЗ «Иннополис» новый завод по монтажу материнских плат для своей компьютерной техники мощностью 300 тысяч изделий в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей. По планам в течение 3—5 лет мощности нового завода могут достичь 1 млн изделий. Ожидается, что он будет запущен в октябре 2023 года.