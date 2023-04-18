Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении

Фото: kremlin.ru (поездка в Сибирский федеральный округ, 2021 год)

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

— Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, — сказали в пресс-службе.

Также Путин попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях и обменяться информацией.



— Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией, — сказал президент.

Отметим, что это первое посещение главы государства Херсонской области. В марте Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Президент прилетел на вертолете. Он осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.

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Илина Хакимова