Татарстанцы неохотно выбирают пространства для благоустройства на 2024-й — ежедневно надо 20—25 тысяч голосов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 15 апреля, с момента начала голосования за общественные пространства для благоустройства на 2024 год, участие в нем приняли 7 тысяч жителей. Такие темпы недостаточны, заявили в Минстрое республики.

— С точки зрения текущего голосования, голосование началось. У нас чуть более 7 тысяч человек проголосовало. То есть активность из динамики, которая есть, она пока маловата. То есть по нашим оценкам, нам бы хотелось, чтобы ежедневно голосовало не менее 20-25 тысяч населения для того, чтобы нам максимально быстро достичь того показателя, — заявил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексей Фролов.

Он напомнил, что через две недели в республике и по всей России начнутся майские выходные — население займется своими делами, а значит, ждать роста числа участников голосования не стоит.

— Нужно еще учитывать, что у нас предстоят серьезные майские праздники, выходные. То есть активность населения и приоритеты в эти дни будут переключены больше на свои бытовые вопросы. Многие уедут за город. Исходя из тактики нашей работы, конечно, нам надо нам сейчас совместно с органами местного самоуправление вовлечь максимальное количество людей в голосование до майских праздников, ну и после майских праздников еще раз все активности включить, для того, чтобы еще раз рассказать, донести эту информацию, для того, чтобы выполнить ту задачу, которую нам спустили, — сообщил Алексей Фролов

Он выразил надежду, что достичь цели все же получится и «никаких санкций» за невыполнение не будет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, накануне в исполкоме Казани заявили, что горожане малоактивны в голосовании за общественные пространства для благоустройства на 2024 год. В прошлом году участие приняли 62 тысячи человек, или 6% от тех, кто мог отдать свой голос за то или иное пространство.

— Хочется обратить особое внимание, что, если в этом году количество проголосовавших казанцев не увеличится, показатели федерального проекта достигнуты не будут и Казань рискует быть исключенной из программы развития общественных пространств на 2024 год, — сообщил 17 апреля заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

В Минстрое Татарстана на это заявили, что «информация совершенно правильная». Казани же, чтобы вовлечь в голосование максимальное количество жителей, посоветовали «вести более активную работу».



— В части требований с федерального уровня они до нас спускаются все жестче и жестче, и я уже в своем выступлении сказал, что у нас планка в части количества привлечения жителей повышается в целом до 350 тысяч жителей. Формируется общефедеральный рейтинг всех субъектов исходя из совместной работы, насколько активно население. Исходя из этого уже принимается решение по распределению федеральной составляющей в части национального проекта. К нашему счастью, пока жестких мер по ограничению участия нас в федеральных грантах не было, потому что в предыдущие годы активность населения в онлайн-голосовании у нас перекрывала тот уровень KPI, который у нас был установлен по субъекту, — рассказал Алексей Фролов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На голосование вынесено 267 общественных пространств, расположенных на территории всех 45 муниципальных образований Татарстана, и более 2 тысяч дворов, которые могут обновить по республиканской программе «Наш двор», напомнил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов.

Директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина уточнила, что в Казани речь идет о 30 общественных пространствах. Среди них, например, бульвар по ул. Серова, который выносили на голосование еще в прошлом году. Сейчас там идут общестроительные работы.

В других городах и районах Татарстана общественных пространств, вынесенных на голосование, меньше. В Альметьевске, например, их пять, в Нижнекамске — шесть, а в Набережных Челнах — восемь.



Голосование за выбор общественных пространств для благоустройства на 2024 год стартовало 15 апреля. Оно продлится до 31 мая. Проводят его в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».



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Татьяна Демина