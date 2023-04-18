Кремль: поездки Путина в штабы «Днепр» и «Восток» не планировались заранее

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Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, где заслушал доклады военачальников и мнение военных об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях.



Позже в пресс-службе Кремля добавили, что президент также посетил и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.



Там он принял доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Отметим, что это первое посещение Путиным Луганской Народной Республики.

Как и во время посещения ранее штаба группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, Путин также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, а еще подарил им копию иконы.

В Кремле отметили, что обе рабочие поездки президента заранее не планировались и не готовились.



В марте Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Президент прилетел на вертолете. Он осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.



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Илина Хакимова