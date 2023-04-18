Суд в Набережных Челнах закрыл столовую, где отравились сотрудники предприятия
Набережночелнинский городской суд признал АО «Производственная торгово-финансовая компания «Завод транспортного электрооборудования» виновным в совершении нарушения статьи 6.6 КоАП России «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Об этом сообщает пресс-служба суда.
— Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности столовой АО «Производственная торгово-финансовая компания «Завод транспортного электрооборудования» на 90 суток, — сказано в сообщении.
Постановление в законную силу не вступило и подлежит немедленному исполнению.
Напомним, в Набережных Челнах возбудили уголовное дело после того, как несколько посетителей столовой на одном из местных предприятий заболели и были госпитализированы. Сотрудники завода обратились в медицинские учреждения города 14 апреля. Предположительно, незадолго до этого они принимали пищу в производственной столовой.
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