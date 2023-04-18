Госдума приняла заявление о недопустимости репрессивной политики Латвии в отношении русскоязычного населения

Государственная дума приняла заявление «О недопустимости репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения». Депутаты поддержали документ единогласно на пленарном заседании 18 апреля.

В Госдуме обратили внимание, что в государствах Прибалтики репрессивная политика в отношении русскоязычного населения проводится на протяжении длительного времени. Кроме того, как заявляют депутаты, там «поощряются национализм и нетерпимость к русским».

Парламентарии также обеспокоены тем, что в прибалтийских странах тотально вытесняют русский язык из всех сфер общественной жизни, СМИ и системы образования. Власти этих государств открыто проявляют симпатию к неофашистам, запрещают акции «Бессмертный полк».

Фото: duma.gov.ru

— Депутаты Государственной думы выступают против любых проявлений дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений, требуют от властей прибалтийских стран и поощряющих русофобию стран Запада соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление фундаментальных прав русскоязычного населения, — гласит заявление.



Напомним, Латвия, Литва и Эстония внесены в список недружественных России государств. В перечне также и другие страны Европейского союза — Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия и так далее.

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Татьяна Демина