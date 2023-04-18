Более 500 компаний Татарстана уличили в подмене трудовых отношений с сотрудниками

Налоговики вывели на чистую воду работодателей, выдававших штатных работников за самозанятых

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 3 года самозанятые Татарстана заплатили в бюджет около 3 млрд рублей налогов. Количество граждан в этом статусе уже в 2,5 раза превысило численность индивидуальных предпринимателей и продолжает расти. В то же время налоговики стали выявлять в республике случаи незаконной подмены трудовых отношений на гражданско-правовые. В частности, руководство 577 организаций республики уличили в переводе штатных сотрудников в самозанятые, рассказала в авторской колонке для «Реального времени» заместитель руководителя УФНС России по Татарстану Лилия Набиуллина.

Более тысячи самозанятых в неделю

Вот уже пятый год в Татарстане проводится эксперимент по введению нового налогового режима для самозанятых. Налог на профессиональный доход — это уникальный бесконтактный режим налогообложения, полностью реализованный в мобильном приложении «Мой налог» и не имеющий аналогов в мире, в том числе благодаря минимальным ставкам.



Цифры говорят сами за себя. Так, в 2020 году общее количество плательщиков налога на профессиональный доход составило 103 тысячи налогоплательщиков, в 2021 году — 169 тысяч, в 2022 году — 234 тысячи налогоплательщиков.

На сегодняшний день свыше 252 тысяч самозанятых выбрали Республику Татарстан местом ведения деятельности. Это в два с половиной раза больше, чем индивидуальных предпринимателей, и каждую неделю в качестве самозанятых регистрируются более тысячи татарстанцев.

Сумма поступлений налога на профессиональный доход составила: в 2020 году — 265,8 млн рублей, за 2021 год — 960,6 млн рублей, по итогам 2022 года — 1 млрд 497 млн рублей, сумма налога за I квартал 2023 года — 453 млн рублей.



Незаконная подмена трудовых отношений

Был период, когда бизнес начал переводить штатных сотрудников в самозанятые, чтобы сэкономить на налогах. Как это пресекается налоговыми органами?

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» не признаются объектами налогообложения НПД доходы, полученные от оказания услуг организациям, которые выступают работодателями или «бывшими» их работодателями менее 2 лет назад.

Особое внимание налоговые органы обращают на переход на НПД группы физлиц с одной организацией на другую в качестве самозанятых. Так, существует контрольная панель — индикатор рисков, по которым налоговые органы могут определить организации группы риска. «Рисковые» налогоплательщики это организации и индивидуальные предприниматели, которые взаимодействуют с самозанятыми и их взаимодействие по нескольким критериям может свидетельствовать о подмене трудовых отношений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Около 600 компаний выдавали штатных работников за самозанятых

Письмом ФНС России от 15.04.2022 №ЕА-4-15/4674 определены признаки подмены трудовых отношений:



закрепление в договоре трудовой функции (выполнение работником лично работ определенного рода, а не разового задания);

отсутствие в договоре конкретного объема работ (значение для сторон имеет сам процесс труда, а не достигнутый результат);

договором установлена ежемесячная в определенной сумме оплата труда;

выполнение работы по трудовому договору предполагает включение работника в производственную деятельность организации;

в течение календарного года размер вознаграждения не меняется;

трудовой договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, его составным элементом является выполнение в процессе труда распоряжений работодателя, за ненадлежащее выполнение которых работник может нести дисциплинарную ответственность;

договоры носят не разовый, а систематический характер и заключаются на год или до окончания календарного года;

договорами возложена материальная ответственность на фактического исполнителя работ;

из условий договора следует, что обеспечен контроль со стороны работодателя;

обеспечение работодателем работника условиями труда;

условием заключения договоров являлась регистрация физических лиц в качестве самозанятых, при этом при прекращении получения денежных средств от работодателя, самозанятые прекращали деятельность и снимались с учета;

работы осуществляются материалами, инструментами, оборудованием и на территории организации.

С такими организациями налоговые органы проводят мероприятия налогового контроля. По итогам 2020, 2021 и 2022 годов уточнили свои налоговые обязательства 577 организаций. Сумма дополнительных поступлений НДФЛ и страховых взносов составила — 54,7 млн рублей. В случае непредставления уточнений организациями налоговые органы самостоятельно доначисляют НДФЛ и страховые взносы, но уже с учетом штрафных санкций. За период 2020—2022 вынесено 103 решения с суммой начисленного налога — 8,6 млн рублей, штрафных санкций — 1,7 млн рублей.

Лилия Набиуллина