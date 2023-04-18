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Основатель «Букета столицы» купил Васильевский стекольный завод с дисконтом 115 млн рублей

13:15, 18.04.2023 8
Основатель «Букета столицы» купил Васильевский стекольный завод с дисконтом 115 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Васильевский стекольный завод ушел с торгов за 172 млн рублей. Организатором торгов выступил АО «Российский аукционный дом», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана.

Завод приобрел частный инвестор. Ему досталась площадь предприятия порядка 15 гектаров, где имеются производственно-складские здания общей площадью 27,9 тысячи квадратных метров.

Как выяснило «Реальное время», победителем торгов стало казанское ООО «ВДН 1», которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директор фирмы — Луиза Сеньковская, которая руководит еще двумя подобными компаниями, в том числе ООО «Вежари» — это юрлицо оптово-розничной цветочной базы «Клумба». Также Сеньковская основала сеть цветочных магазинов «Букет столицы».

— После завершения процедур по оформлению мы с инвестором будем думать, как развивать эту площадку. Там может появиться интересное производство. Может быть, даже вернуться к истории и начать производить стеклянную тару, — рассказал глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев.

Фото: tatarstan.ru (архив)

Напомним, Васильевский стекольный завод признали банкротом в августе 2019 года по иску АСВ от лица «Татагропромбанка». Срок конкурсного производства в отношении акционерного общества недавно был продлен на четыре месяца, до 19 июля 2023 года. Завод, расположенный в 40 км от Казани на левом берегу Волги, хотели продать еще в октябре прошлого года. Начальная цена составляла 287 млн рублей, минимальная — 209,5 млн рублей.

В декабре «Реальное время» писало, что Васильевский стекольный завод в Татарстане выставили на повторные торги и снизили минимальную цену с 209,5 до 115,2 млн рублей.

Состав лота: комплекс из 21 производственно-складского здания (общая площадь составляет 27,9 тыс. кв. м) и 11 земельных участков (всего — 14,6 га), а еще движимое имущество, включая производственное оборудование.

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Айрат Назипов, Дарья Пинегина
Справка

Васильевский стекольный завод был основан в 1901 году. До своего банкротства завод был крупнейшим уникальным предприятием России, выпускающим более 300 наименований химической посуды из термостойкого боросиликатного стекла. С 2008 года акционером ЗАО «Васильевский стекольный завод» был одно время ГНО «ИВФ РТ». При поддержке правительства РТ и ГНО «ИВФ РТ» была осуществлена модернизация производства и в рамках инвестиционного проекта «БОР-1» запущена дополнительная технологическая линия по выпуску кухонной термостойкой стеклянной посуды под маркой Helpina, а также термостойких стеклянных крышек. Общая сумма финансирования Фондом составила 211 млн рублей. В 2011 году заводом был инициирован проект «БОР-3» по расширению ассортиментной линейки термостойкой посуды более чем в три раза путем модернизации существующей технологической линии и строительства новой стекловаренной печи. Проект «БОР-3» профинансирован был АКБ «СПУРТ» в размере 189 млн рублей.

Бизнес Татарстан

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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Вдн … не тот ли вдн чьи киоски были вдоль Савинки и квартала . Руководил там кто то из молодых с той же Савинки .
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  • Анонимно 18 апр
    ничего себе! вазы будет делать для своих цветочков? или оранжереи?
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    Анонимно 18 апр
    наивные)))) вазы хахаха
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  • Анонимно 18 апр
    завод выглядит не очень и никак не тянет на 115 млн
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  • Анонимно 18 апр
    сначала покупают, а потом думают, что с этим делать. интересный подход
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  • Анонимно 18 апр
    Пусть делают стеклянные банки.Продукты лучше хранятся в стеклянной посуде. Пластик и полиэтиленовые выделяют запах. Может кто-то не замечает, а я чувствительна к запахам и чувствую. Поэтому даже крупы держу в стекл.банках и вам всем советую так делать
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  • Анонимно 19 апр
    Хорошая покупка с учётом 2-х вливаний на 300 лямов, в оборудование и модернизацию!
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  • Анонимно 19 апр
    Сейчас нужны площади и земли под СКЛАДЫ (поэтому все скупать будут, что банкротится и пашеные земли в последствие тоже)....а подобные приобретения просто сказка, да еще 40 км от казани
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