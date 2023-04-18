Основатель «Букета столицы» купил Васильевский стекольный завод с дисконтом 115 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Васильевский стекольный завод ушел с торгов за 172 млн рублей. Организатором торгов выступил АО «Российский аукционный дом», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана.

Завод приобрел частный инвестор. Ему досталась площадь предприятия порядка 15 гектаров, где имеются производственно-складские здания общей площадью 27,9 тысячи квадратных метров.

Как выяснило «Реальное время», победителем торгов стало казанское ООО «ВДН 1», которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директор фирмы — Луиза Сеньковская, которая руководит еще двумя подобными компаниями, в том числе ООО «Вежари» — это юрлицо оптово-розничной цветочной базы «Клумба». Также Сеньковская основала сеть цветочных магазинов «Букет столицы».

— После завершения процедур по оформлению мы с инвестором будем думать, как развивать эту площадку. Там может появиться интересное производство. Может быть, даже вернуться к истории и начать производить стеклянную тару, — рассказал глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев.

Фото: tatarstan.ru (архив)

Напомним, Васильевский стекольный завод признали банкротом в августе 2019 года по иску АСВ от лица «Татагропромбанка». Срок конкурсного производства в отношении акционерного общества недавно был продлен на четыре месяца, до 19 июля 2023 года. Завод, расположенный в 40 км от Казани на левом берегу Волги, хотели продать еще в октябре прошлого года. Начальная цена составляла 287 млн рублей, минимальная — 209,5 млн рублей.

В декабре «Реальное время» писало, что Васильевский стекольный завод в Татарстане выставили на повторные торги и снизили минимальную цену с 209,5 до 115,2 млн рублей.



Состав лота: комплекс из 21 производственно-складского здания (общая площадь составляет 27,9 тыс. кв. м) и 11 земельных участков (всего — 14,6 га), а еще движимое имущество, включая производственное оборудование.

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Айрат Назипов, Дарья Пинегина