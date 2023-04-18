Bank of Cyprus закрывает счета российским клиентам

Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus закрывает счета российских клиентов, сообщает компания Main Partner Trust.



По ее информации, банк приступил к закрытию счетов россиян по нескольким причинам: налоговое резидентство России, наличие доходов от санкционного бизнеса в России и удаленная работа на российские компании, а еще «неправильный» вид на жительство (например, визитер).

В компании добавляют, что США и Великобритания, в отличие от исключений в ЕС, запрещают применять консультационные, выездные, ИТ-, юридические, инжиниринговые услуги не только компаниям из России, но и с прилегающих к ней территорий.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

— Как мы видим из последних пакетов санкций, США уделяют особое внимание вопросу их «обхода», поэтому банки по всему миру тратят большие ресурсы для обеспечения всех ресурсов и ограничений. Банк Кипра — не исключение, — приводит «РИА Новости» сообщение компании.

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Маргарита Головатенко