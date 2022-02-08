Главное к утру: в Челнах запустили тепловод после аварии, УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 8 февраля:
- В Небрежных Челнах запустили тепловод после аварии, вчера днем оставившей без отопления 11 тысяч человек. В соответствии с законодательством, допустимая продолжительность перерыва подачи теплоносителя при аварии — 24 часа. Все работы выполнили в нормативные сроки, поэтому оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет. Авария произошла из-за трещины на теплопроводе D-700 мм. Без отопления остались 24 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 11 446 человек, из них 5 400 — дети. Прокуратура Набережных Челнов взяла на контроль ход аварийно-восстановительных работ после аварии на теплопроводе.
- В Казани начался второй этап опроса по выбору названий новых станций второй линии метрополитена. Во время первого этапа казанцы сами могли предложить названия для новых станции метро. Теперь горожане могут выбрать самые популярные варианты из них и проголосовать за понравившиеся. Например, станцию метро на пересечении улиц Фучика и Зорге предлагается назвать «100-летие ТАССР», «Дубравная-2» или «Кул Гали». Станцию на пересечении улиц Фучика и Завойского предлагается назвать: «Академика Завойского», «10-й микрорайон», «Парковая», «Академическая» или «Научная».
- Казанский УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Москве завершилась со счетом 105:103 ОТ (26:13, 16:28, 18:20, 17:16, 28:26). Матч растянулся на три пятиминутных овертайма. Решающий мяч в концовке третьей пятиминутки отправил в кольцо О Джей Мэйо. УНИКС продолжает лидировать в турнирной таблице. На счету у казанцев 11 побед в 13 матчах. ЦСКА опустился на четвертую строчку с девятью победами. 13 февраля УНИКС примет красноярский «Енисей», ЦСКА в тот же день дома сыграет с казахстанской «Астаной».
- Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание матчей 1/8 финала Кубка России. 1 марта сыграют «Балтика» (Калининград) и «Чайка» (Песчанокопское), а также «Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород). 2 марта состоятся матчи «Алания Владикавказ» — «Арсенал» (Тула), «Сочи» — ЦСКА (Москва), «Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар). 3 марта казанский «Рубин» сыграет против волгоградского «Ротора», челнинский «КАМАЗ» против «Зенита», а «Локомотив» (Москва) против красноярского «Енисея».
- В Советском районе Казани появится учебно-тренировочная база для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект по организации учебно-тренировочной квартиры для людей с ментальными нарушениями развития «Путь к жизни» победил в первом конкурсе 2022 года Фонда президентских грантов. В Казани создадут учебную базу, которая позволит детям и подросткам адаптироваться к жизни в обществе через тренировки в реальных условиях быта.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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