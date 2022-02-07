В Челнах запустили тепловод после аварии, оставившей без отопления 11 тысяч человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Набережных Челнах запустили тепловод после ремонта. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Его запустили после ремонта в 21:55. В соответствии с действующим законодательством, допустимая продолжительность перерыва подачи теплоносителя при аварии — 24 часа. Все работы выполнили в нормативные сроки, поэтому основании для принятия мер прокурорского реагирования нет.

На место происшествия выезжали прокурор Челнов Дмитрий Ерпелев и его заместитель Айдар Салимуллин.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Авария произошла сегодня днем из-за трещины на теплопроводе D-700 мм. Без отопления остались 24 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 11 446 человек, из них 5 400 — дети. Прокуратура Набережных Челнов взяла на контроль ход аварийно-восстановительных работ после аварии на теплопроводе.



Татьяна Леухина