Путин: в случае принятия Украины в альянс возникнет риск конфликта России и НАТО

Если Украину примут в НАТО и она будет пытаться военным путем захватить Крым, страны Европы автоматически будут втянуты в войну, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.



Путин отметил, что в такой войне не будет победителей, и он, как и Макрон, не хочет такого развития событий, сообщает RT.

Президент РФ добавил, что Москва со своей стороны будет делать все для того, чтобы найти компромиссы, которые всех устраивают. Переговоры президентов России и Франции продолжались более 5 часов.

Президент Франции на встрече с Владимиром Путиным в Москве заявил, что диалог с Россией — главное средство достижения стабильности и безопасности в Европе.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц отметили важность диалога с Россией по поводу ситуации на Украине. Политики договорились использовать различные дипломатические каналы, чтобы прекратить сложившуюся напряженность.

В начале февраля президент России Владимир Путин прокомментировал гарантии США и НАТО по вопросам безопасности. По его словам, принципиальные озабоченности РФ были проигнорированы.

Маргарита Головатенко