УНИКС обыграл московский ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Москве завершилась со счетом 105:103 ОТ (26:13, 16:28, 18:20, 17:16, 28:26). Матч растянулся на три пятиминутных овертайма. Решающий мяч в концовке третьей пятиминутки отправил в кольцо О Джей Мэйо.

УНИКС продолжает лидировать в турнирной таблице. На счету у казанцев 11 побед в 13 матчах. ЦСКА опустился на четвертую строчку с девятью победами. 13 февраля УНИКС примет красноярский «Енисей», ЦСКА в тот же день дома сыграет с казахстанской «Астаной».

В пятницу казанский УНИКС в литовском Каунасе одержал победу в Евролиге. Победный матч с «Жальгирисом» закончился со счетом 67:76.

Татьяна Леухина