В Казани появится учебно-тренировочная база для людей с ОВЗ

В Советском районе Казани появится учебно-тренировочная база для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» в исполкоме глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

Проект по организации учебно-тренировочной квартиры для людей с ментальными нарушениями развития «Путь к жизни» победил в первом конкурсе 2022 года Фонда президентских грантов. В Казани создадут учебную базу, которая позволит детям и подросткам адаптироваться к жизни в обществе через тренировки в реальных условиях быта, сообщается на сайте мэрии города.



Фото: tatarstan.ru (архив)

В декабре в Казани разработали telegram-бот для людей с ограниченными возможностями. С его помощью можно узнать о доступной среде в городе. В феврале прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов во время посещения автономной некоммерческой организации содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» в Бавлах предложил создать подобные центры по всей республике.



Татьяна Леухина