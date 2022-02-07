Макрон: Диалог с Россией позволит обеспечить безопасность в Европе

Диалог с Россией — главное средство достижения стабильности и безопасности в Европе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с лидером России Владимиром Путиным в Москве.

По его словам, сейчас в Европе критическая ситуация. Все стороны должны себя вести ответственно.

— Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, это деэскалация. Мы знаем военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный, — приводит «РИА Новости» слова французского лидера.

Фото: kremlin.ru

Макрон выразил надежду, что в ходе этой встречи удастся найти ответы на вопросы безопасности как для Европы, так и для России.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что у Москвы и Парижа общая озабоченность в сфере безопасности. Он поблагодарил Макрона за то, что тот принимает участие в решении этой проблемы.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц отметили важность диалога с Россией по поводу ситуации на Украине. Политики договорились пользоваться различными дипломатическими каналами, чтобы прекратить сложившуюся напряженность.

Татьяна Леухина