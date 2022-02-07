РФС опубликовал расписание матчей 1/8 финала Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание матчей 1/8 финала Кубка России. Оно опубликовано на сайте организации.
1 марта сыграют «Балтика» (Калининград) и «Чайка» (Песчанокопское), а также «Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород).
2 марта состоятся матчи «Алания Владикавказ» — «Арсенал» (Тула), «Сочи» — ЦСКА (Москва), «Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар).
3 марта казанский «Рубин» сыграет против волгоградского «Ротора», челнинский «КАМАЗ» против «Зенита», а «Локомотив» (Москва) против красноярского «Енисея».
В субботу казанский «Рубин» сыграл вничью с «Химками». Игра проходила на сборах в турецком Белеке.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым