В Казани начался второй этап опроса по выбору названий станций метро

В Казани начался второй этап опроса по выбору названий новых станций второй линии метрополитена. Его запустили на портале мэрии города.

Во время первого этапа казанцы сами могли предложить названия для новых станции метро. Теперь горожане могут выбрать самые популярные варианты из них и проголосовать за понравившиеся.

Например, станцию метро на пересечении улиц Фучика и Зорге предлагается назвать «100-летие ТАССР», «Дубравная-2» или «Кул Гали». Станцию на пересечении улиц Фучика и Завойского предлагается назвать: «Академика Завойского», «10-й микрорайон», «Парковая», «Академическая» или «Научная».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Станция метро на пересечении улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском может получить название «Азино», «Дуслык» или «Чишмяле». Среди названий, предложенных для станции метро возле ТЦ «Мега», — «Тулпар», «Альберта Камалеева» и «Яратам».

В октябре прошлого года из бюджета РТ выделили еще 999,1 млн рублей на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани. Целиком ветка с четырьмя станциями в должна запуститься в 2027 году.



Строительство первого участка второй линии метро от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова» началось в 2018 году. В сентябре 2020-го его приостанавливали.



Татьяна Леухина