Главное о коронавирусе на 19 января: Татарстан готов к «омикрону», перевод на «удаленку», сокращение карантина

Фото: Максим Платонов

В Татарстане решение о новых антиковидных мерах будет зависеть от эпидситуации

В Татарстане выявили 111 новых случаев заражения COVID-19. Всего на 19 января в республике зарегистрировано 44 633 заболевших. За весь период выздоровели 37 906 человек, в том числе 120 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 535 человек, среди них 4 — за последние сутки.

В Татарстане выявили первые случаи заражения штаммом «омикрон». Его подхватили 11 человек. Девять случаев заражения оказались завозными. Из них четыре завезли в республику из других регионов России, пять — из зарубежных стран. У восьми заболевших клиническая форма по типу ОРВИ, у трех — бессимптомное носительство.

Вопрос об ужесточении антиковидных мер из-за выявления «омикрона» в республике будет решаться исходя из развития событий. Как рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, штаб пока не разработал дополнительных мер, но ситуация может ежедневно меняться. Галимова добавила, что в республике достаточно койко-мест для размещения пациентов с COVID-19.

В 2021 году Управление Роспотребнадзора по Татарстану за нарушение антиковидных мер оштрафовало предприятия на 19,3 млн рублей. Составлены 2 103 протокола об административных правонарушениях. Из-за грубых нарушений приостановили деятельность 104 объектов. В общей сложности был проверен 20 291 объект промышленности, транспорта, общественного питания, сферы услуг и др.

Фото mos.ru

В исследовательском центре портала Superjob выяснили, что в Казани по состоянию на январь требование о наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 находится в 3% вакансий. По сравнению с ноябрем 2021 года их количество выросло на 0,7%. Кроме того, пункт о готовности сделать прививку содержится в 1,7% вакантных мест. Это на 0,2% больше, чем в ноябре.

В утренний час пик в электротранспорте Казани обнаружили 13 пассажиров без QR-кодов. Из них восемь человек пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще пять — в метро. Также в трамваях и троллейбусах выявлено 58 нарушителей масочного режима. Из них 40 пассажиров после замечания надели маску, остальные 18 нарушителей покинули пассажирский салон.

Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленную работу

За последние сутки в России выявлено 33 899 новых случая коронавируса, выздоровели 22 920 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 10 899 411 человек, а выздоровевших — до 9 925 855 человек.



За последние сутки зафиксировано 698 смертей. За весь период в России от COVID-19 умерли 323 376 человек.



За последние сутки проведено 398 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 029 130 человек.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» может спровоцировать тяжелое течение COVID-19 у людей с ослабленным иммунитетом. Однако эта проблема, скорее всего, не коснется вакцинированных российским препаратом «Спутник V». Гинцбург отметил, что тяжелое течение болезни при «омикроне» реже наблюдается в европейских странах, где привито 60—80% населения. В России же охваты вакцинации пока недостаточны.

Правительство РФ направит еще 20 млрд рублей на лекарства от COVID-19. Из них 5 млрд рублей уйдут регионам, остальные 15 млн — на централизованную закупку медицинских препаратов. Соответствующие проекты распоряжений поручено внести Минздраву и Минфину на предстоящее заседание правительства.

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 63,9%. Показателей в 80% достигли Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ.

В России из-за роста заболеваемости COVID-19 больничные листки будут оформлять заочно. Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, планом предусмотрено использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и продление ранее назначенных мер поддержки без подачи заявления на период подъема заболеваемости COVID-19.

Вице-премьер России Татьяна Голикова возглавит специальную рабочую группу по взаимодействию с регионами на фоне распространения коронавируса. Эта группа будет в круглосуточном формате поддерживать связь с регионами и всеми заинтересованными органами и организациями.

В России сократили сроки карантина для зараженных COVID-19 с 14 до 7 дней. Нововведение будет действовать из-за распространения штамма «омикрон». В том числе в связи с заразностью этого штамма дома-интернаты в России переходят на закрытый режим работы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на удаленную работу. В случае, если сотрудники трудятся в традиционном формате, работодатель должен обеспечить их тестирование на COVID-19.

Также Мишустин поручил главам регионов активизировать работу на фоне распространения штамма «омикрон». Региональным властям необходимо эффективно организовать работу медицинских учреждений, служб скорой помощи, горячих телефонных линий, а также привлекать студентов и волонтеров для помощи пожилым людям. Премьер-министр добавил, что рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных, как было при ситуации со штаммом «дельта». Однако необходимо готовиться к любому развитию событий.

В России утвердили временный порядок организации проведения профилактических прививок против коронавируса. Так, вакцинацию проводит медработник в медицинской организации, участвующей в реализации территориальной программы ОМС. У организации должна быть лицензия на выполнение работ по процедуре. Перед прививкой пациента должны осмотреть и спросить о наличии заболеваний. Если пациент не имеет противопоказаний, то он может пройти вакцинацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские власти не планируют вводить общефедеральный локдуан из-за ситуации с распространением COVID-19, в том числе штамма «омикрон». В то же время, в регионах могут вводиться отдельные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Омикрон» добрался и до республики Марий Эл. Так, новым штаммом коронавируса заразились три местных жителя. Все они непривитые, старше 50 лет и проживают в Йошкар-Оле. Горожан, которые были в контакте с заболевшими, изолировали и обследовали на COVID-19. За ними наблюдают врачи.

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала, что в лечении при первых признаках «омикрона» могут помочь обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты. К врачу следует обратиться в том случае, если температура выше 38 градусов держится более трех дней и не снижается лекарственными препаратами.

«Омикрон» стал иначе атаковать органы человека

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 334 182 348 человек, 5 554 986 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (67 590 030). На второй строчке — Индия (37 901 241), на третьей — Бразилия (23 229 851), на четвертой — Великобритания (15 501953), на пятой — Франция (14 284 535).



Больше всего смертей зафиксировано в США (853 958). За ними следуют Бразилия (621 803), Индия (487 202), Россия (316 168, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (301 469).

В мире за прошедшую неделю выявили свыше 18 млн случаев заражения коронавирусом. Как рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, следующие несколько недель будут критически важными для служб здравоохранения, ведущих борьбу с пандемией COVID-19.

Также Гебрейесус заявил, что на фоне быстрого распространения «омикрона» могут появиться новые штаммы коронавируса. По его словам, именно поэтому крайне важны мониторинг и оценка ситуации. Также глава ВОЗ отметил необходимость распределения вакцин на равноправной основе. Хотя они и могут проявлять меньший эффект против «омикрона», препараты по-прежнему защищают от тяжелого течения болезни и летального исхода.

Старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила об отсутствии научных подтверждений необходимости бустерной вакцинации от COVID-19 для здоровых людей. По ее словам, эксперты ВОЗ на текущей неделе обсудят вопрос о распределении бустерных доз среди населения.



Кроме того, в ВОЗ заявили, что за неделю в мире число выявленных случаев COVID-19 возросло на 20%. Количество летальных исходов увеличилось на 4%, превысив 45 тысяч. Тем временем снижение заболеваемости наблюдается в Африке, где рост заражений уменьшился на 27%.

Группа датских ученых провела исследование особенностей так называемого долгого коронавируса у детей в возрасте до 17 лет. Выяснилось, что они могут сохраняться до пяти месяцев. Самыми распространенными признаками долгой болезни оказались слабость, потеря обоняния и вкуса.

Американский ученый-генетик Дмитрий Прусс сообщил, что «омикрон» стал иначе поражать органы человека. Так, в отличие от дельта-штамма, вирус атакует средние дыхательные пути, а не стремится проникнуть в легкие. Такая ситуация наблюдается у людей с тяжелым течением COVID-19. А вот для больных с легким и средним течением большой разницы в симптомах по сравнению с «дельтой» не будет.

Власти четырех регионов Австралии сократили интервал между прививкой от COVID-19 и бустером до трех месяцев. Как рассказал премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротт, причиной для такого решения стало распространения штамма «омикрон». Получить третью дозу по новому регламенту можно будет уже с сегодняшнего дня.

Диана Жиленкова