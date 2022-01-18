В Марий Эл выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Еще в одном регионе, граничащем с Татарстаном, выявили омикрон-штамм коронавируса. Им заразились три жителя Марий Эл.

«Омикрон» выявили у трех жителей Йошкар-Олы старше 50 лет. Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ, заразившиеся новым штаммом не делали прививку от коронавируса. Заболевание протекает по типу ОРВИ.

Граждан, которые были в контакте с заболевшими, изолировали и обследовали на коронавирус. За ними наблюдают врачи.

Ситуация находится на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, заявили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне «омикрон» выявили в граничащей с Татарстаном Чувашии. Новый штамм зафиксировали также в Башкирии и Оренбургской области.



Татьяна Демина