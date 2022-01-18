Голикова возглавит специальную группу по взаимодействию с регионами на фоне распространения COVID-19

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Татьяна Голикова возглавит специальную рабочую группу по взаимодействию с регионами на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По словам Мишустина, группа будет круглосуточно на связи с регионами и всеми заинтересованными органами и организациями.

Фото: Илья Репин

Ранее Мишустин поручил региональным властям активизировать работу на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон», а также призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

Дарья Акимова