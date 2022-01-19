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Гинцбург заявил, что «омикрон» может тяжело протекать у людей с ослабленным иммунитетом

08:37, 19.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Гинцбург заявил, что «омикрон» может тяжело протекать у людей с ослабленным иммунитетом
Фото: Максим Платонов

Заражение штаммом коронавируса «омикрон» может спровоцировать тяжелое течение болезни у людей с ослабленным иммунитетом. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, нельзя утверждать однозначно, что при «омикроне» реже наблюдается тяжелая форма COVID-19. Подобная картина складывается лишь из данных европейских стран, где привито 60—80% населения. В России же, как отметил Гинцбург, охваты вакцинации пока недостаточны.

Фото: Максим Платонов

Глава Центра им. Гамалеи добавил, что вакцинированных российским препаратом «Спутник V», скорее всего, тяжелое течение COVID-19 вообще не коснется, передает «РИА Новости».

Вчера стало известно, что штамм «омикрон» проник и в Татарстан. Им заразились 11 человек. Причем девять случаев оказались завозными. Из них четыре завезли в республику из других регионов России, пять — из зарубежных стран.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:04
    Может, а может и не может.
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