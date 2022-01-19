Ученые заявили, что дети могут болеть коронавирусом до пяти месяцев

Фото: Максим Платонов

Группа датских ученых провела исследование особенностей так называемого долгого коронавируса у детей в возрасте до 17 лет и выяснила, что они могут сохраняться у них до пяти месяцев. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.

К долгим случаям они отнесли те, когда симптомы сохранялись у пациентов после четырех недель острой фазы болезни, а постковидный синдром проявлялся после выздоровления больше трех месяцев. В исследовании приняли участие больше 30 тысяч детей. Половина из них переболели COVID-19, остальные вошли в контрольную группу.

Среди детей до пяти лет симптомы коронавируса более четырех недель испытывали 17,6% от общего количества, среди ребят от 6 до 17 лет — 28,2%. Самыми распространенными проявлениями долгой болезни оказались слабость, потеря обоняния и вкуса. В результате ученые пришли к выводу, что долгий коронавирус может проявляться в этом возрасте почти полгода.

Фото: Максим Платонов

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что заражение штаммом коронавируса «омикрон» может тяжело протекать у людей с ослабленным иммунитетом.



Дарья Акимова