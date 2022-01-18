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В мире зарегистрировали более 18 млн случаев заражения COVID-19 за неделю

19:35, 18.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В мире зарегистрировали более 18 млн случаев заражения COVID-19 за неделю
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мире за прошедшую неделю зарегистрировали более 18 млн случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Следующие несколько недель будут критически важными для служб здравоохранения, которые ведут борьбу с пандемией, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России, по последним данным, выявили уже 1 682 случая заражения омикрон-штаммом. 11 из них — в Татарстане.

За минувшие сутки в стране выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 865 512 россиян.

На прошлой неделе в ВОЗ призвали обновить и усовершенствовать вакцины для борьбы с новыми штаммами, в том числе с «омикроном».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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