В мире зарегистрировали более 18 млн случаев заражения COVID-19 за неделю

В мире за прошедшую неделю зарегистрировали более 18 млн случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Следующие несколько недель будут критически важными для служб здравоохранения, которые ведут борьбу с пандемией, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России, по последним данным, выявили уже 1 682 случая заражения омикрон-штаммом. 11 из них — в Татарстане.



За минувшие сутки в стране выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 865 512 россиян.

На прошлой неделе в ВОЗ призвали обновить и усовершенствовать вакцины для борьбы с новыми штаммами, в том числе с «омикроном».



Татьяна Леухина