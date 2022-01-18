В Казани требование о наличии сертификата о вакцинации содержится в 3% вакансий

Фото: Максим Платонов

В Казани по состоянию на январь требование о наличии сертификата о вакцинации от коронавируса есть в 3% вакансий. По сравнению с ноябрем 2021 года их количество выросло на 0,7%, выяснили в исследовательском центре портала Superjob.

Еще 1,7% вакансий Казани содержат пункт о готовности сделать прививку против COVID-19. Для сравнения, в ноябре прошлого года этот показатель составлял 1,5%.

Каждый пятый соискатель (20,8%) в столице Татарстана в своем резюме указывает о пройденной вакцинации против коронавируса, что на 5,7% больше, чем в ноябре 2021-го. Кроме того, на сегодняшний день 2% резюме содержат пункт о готовности соискателя сделать прививку. Это число снизилось на 2,1%.

Фото: Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 328 100 человек, 1 870 302 из которых завершили курс вакцинации. Повторную вакцинацию в республике прошли 155 132 жителя, сообщили в Минздраве РТ.

Татьяна Демина