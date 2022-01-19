ВОЗ: За неделю заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 20%

В мире за неделю число выявленных случаев COVID-19 выросло на 20%. Количество летальных исходов увеличилось на 4%, превысив 45 тысяч. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Пять из шести регионов ВОЗ предупредили организацию об увеличении числа инфицированных по сравнению с предыдущей неделей (3—9 января). Лишь в Африке отмечено снижение заболеваемости на 27%, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире за прошедшую неделю зарегистрировали более 18 млн случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки в России выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 865 512 россиян.



Татьяна Леухина