В утренний час пик в казанском электротранспорте выявили 13 человек без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

Этим утром в электротранспорте Казани обнаружили 13 пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Так, восемь человек без QR-кода пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще пять — в метро. Утренний час пик обошелся без участия полицейских.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, продолжаются проверки соблюдения масочного режима. За утро в трамваях и троллейбусах обнаружили 58 человек без маски. Из них 40 пассажиров после замечания надели средство индивидуальной защиты, остальные 18 нарушителей покинули пассажирский салон.

Тем временем в новогодние праздники проехать в казанском электротранспорте пытались 50 человек без QR-кодов. В отношении двух граждан полицейские составили административные протоколы.

Диана Жиленкова