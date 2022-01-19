Глава ВОЗ допустил, что на фоне распространения «омикрона» могут появиться новые штаммы COVID-19

Фото: Максим Платонов

В условиях быстрого распространения штамма коронавируса «омикрон» могут появиться и другие варианты инфекции. Таким мнением поделился генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, именно поэтому крайне важны мониторинг и оценка ситуации. Глава ВОЗ отметил, что также необходимо распределять вакцины на равноправной основе, иначе человечество может вступить «во вторую и еще более разрушительную фазу вакцинного неравенства».

Фото: Максим Платонов

Гебрейесус допустил, что в сравнении с другими штаммами существующие вакцины могут проявлять меньший эффект против «омикрона», однако они по-прежнему защищают от тяжелого течения болезни и летального исхода, передает ТАСС.

Ранее старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что пока нет научных подтверждений необходимости бустерной вакцинации от COVID-19 для здоровых людей. Она отметила, что уже на этой неделе эксперты ВОЗ будут обсуждать вопрос о распределении бустерных доз среди населения.

Диана Жиленкова