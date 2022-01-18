Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,9%

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 63,9%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



По ее словам, уровня коллективного иммунитета в 80% достигли Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ, сообщает RT.

Голикова сообщила, что в России выявили уже 1 682 случая заражения омикрон-штаммом, но их значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию. Случаи «омикрона» зарегистрировали практически в половине регионов России — в 42.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 12 января уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценивался в 63,2%.

Маргарита Головатенко