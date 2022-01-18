Российские власти направят дополнительно 20 млрд рублей на лекарства от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно выделит еще 5 млрд рублей на лекарств от коронавируса. Об этом сообщают «РИА Новости».

По его словам, предусматривается выделение 5 млрд рублей регионам, и 15 млрд рублей будет потрачено на централизованную закупку медицинских препаратов.

Мишустин поручил Минздраву и Минфину внести соответствующие проекты распоряжений на предстоящее заседание правительства.

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Ранее Мишустин поручил главам регионов активизировать работу на фоне распространения «омикрона» и призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

Дарья Акимова