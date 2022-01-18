В 2021 году Роспотребнадзор Татарстана оштрафовал предприятия на 19,3 млн рублей за нарушение антиковидных мер

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году Управление Роспотребнадзора по Татарстану проконтролировало выполнение антиковидных норм на 20 291 объекте промышленности, транспорта, общественного питания, сферы услуг, продовольственной и непродовольственной торговли, в медицинских и образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Нарушения выявили у 2 313 хозяйствующих субъектов на территории республики. Чаще всего они встречались в частных медицинских организациях и на объектах торговли.

В прошлом году составили 2 103 протокола об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 19,3 млн рублей. Деятельность 104 объектов приостановили в связи с выявлением грубых нарушений на срок от 2 до 90 суток.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Основные нарушения, которые выявляли сотрудники Роспотребнадзора: работа персонала без масок, отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, отсутствие устройств для обеззараживания воздуха, запаса масок, графиков проведения влажной уборки, дезинфекции и проветривания, отсутствие контроля температуры тела сотрудников, применение антисептиков вирулицидного действия.



На прошлой неделе заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина ответила на просьбу Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана полностью снять ограничения по времени работы. По ее словам, это пока преждевременно.



Татьяна Леухина