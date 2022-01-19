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ВОЗ: Нет научного подтверждения, что здоровым людям нужны бустерные дозы от COVID-19

04:27, 19.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ: Нет научного подтверждения, что здоровым людям нужны бустерные дозы от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Научных подтверждений необходимости бустерной вакцинации от COVID-19 для здоровых людей пока нет. Об этом заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

Вопрос о распределении бустерных доз среди населения эксперты ВОЗ будут обсуждать на этой неделе, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ревакцинация «Спутником Лайт» поможет защититься от штамма «омикрон», и призвал всех граждан РФ ревакцинироваться.

Главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов также призывал жителей республики прививаться еще одной дозой препарата от COVID-19, не дожидаясь окончания действия сертификата о вакцинации.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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