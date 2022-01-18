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Больничные в России станут оформлять заочно на фоне роста заболеваемости коронавирусом

15:01, 18.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Больничные в России станут оформлять заочно на фоне роста заболеваемости коронавирусом
Фото: Максим Платонов

В России будут оформлять больничные листки заочно на фоне подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Голикова рассказала, что планом предусмотрено использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и продление ранее назначенных мер поддержки без подачи заявления на период подъема заболеваемости COVID-19.

По ее словам, такие технологии уже применялись раньше.

Фото: Илья Репин

Ранее стало известно, что Голикова возглавит специальную рабочую группу по взаимодействию с регионами на фоне распространения коронавируса.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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