Главное о коронавирусе на 19 ноября: изменение системы проверки QR-кодов, как в Татарстане получить медотвод

Коечный фонд свободен лишь на 17–20%

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 267 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 35 266. За сутки выздоровели 360 человек, всего — 27 958. Всего провакцинированы 1 897 255 человек, за сутки — 19 342.

В Татарстане проверять QR-коды в общественном транспорте планируется при оплате проезда. На станциях метрополитена проверять наличие сертификата будут при прохождении через турникеты.

В Татарстане подтвердились еще семь случаев смерти от коронавируса. От инфекции скончались мужчины 1941, 1955, 1963 и 1964 годов рождения. Еще три летальных случая — женщины 1949, 1960 и 1963 годов рождения. По состоянию на 18 ноября в республике зарегистрировано 1 145 случаев смерти от коронавируса.



Коечный фонд коронавирусных госпиталей в Татарстане свободен лишь на 17–20%. С 5 ноября в Татарстане суточный прирост заболевших перевалил за 200 и с тех пор постоянно растет. С прошлого месяца количество новых случаев увеличилось с 125 до 271.

Фото: Ринат Назметдинов

Главный казанский пульмонолог Рустэм Хамитов сообщил, что пандемия привела к росту числа фейков о том, что курение каким-то образом защищает от коронавируса. Причину он видит в активной маркетинговой работе табачных компаний, которые либо инициируют подобные слухи, либо активно распространяют и поддерживают их. По данным главного специалиста, эксперта-пульмонолога Управления здравоохранения Казани, еще задолго до появления коронавируса было известно, что именно курящие люди на порядок больше подвержены респираторным вирусным инфекциям, одна из которых — коронавирусная.

Студентам в Татарстане понадобится прививка от коронавируса для прохождения учебной практики за пределами образовательного учреждения. Такие же требования действуют в Санкт-Петербурге, Астрахани, Нижегородской и Калужской областях.

Минздрав Татарстана показал, как будет выглядеть сертификат о медотводе. Там содержится QR-код, который позволяет проверить подлинность справки, а также причину медотвода (диагноз по МКБ-10) и срок действия справки.

В Татарстане создали мобильные группы для проверки соблюдения ограничительных мер в транспорте. Проверять наличие у пассажиров QR-кода будут при помощи специального оборудования. Его выдадут предприятиям общественного транспорта безвозмездно на период действия ограничительных мер. Если во время проверки в салоне будет пассажир без QR-кода, то на него составят протокол об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». За это гражданам грозит предупреждение или штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч рублей.

Фото: Ольга Любимова / kazan.aif.ru

В Татарстане из-за грядущего введения QR-кодов в общественном транспорте пользователи соцсетей начинают собираться в группы, чтобы вместе добираться до необходимых мест. Жители республики предлагают подвозить друг друга на личных автомобилях.

Руководитель Управления здравоохранения Казани — заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков заявил, что медицинский отвод — это не возможность любыми способами отказаться от вакцинации. «Медицинский отвод — это когда есть вероятность того, что потенциальная польза от вакцинации будет меньше... К сожалению, мы фиксируем, когда объективно население не хочет вакцинироваться и говорит о том, что «у меня хронический гайморит, мне нужен медицинский отвод». Нет, это медицинским отводом не является», — отметил он. Временный медицинский отвод предоставляется в случае острых заболеваний и обострения хронических заболеваний.



Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина напомнила, что QR-коды о медотводе будут действовать только для проезда в общественном транспорте.

В Татарстане за 2021 год от коронавируса умерли шесть беременных, четыре из которых являются жительницами РТ, и 17 медицинских работников, сообщил Владимир Жаворонков.

В ЭИСИ допустили введение вторых паспортов в виде QR-кодов

За последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 004 человека. Число зараженных выросло до 9 257 068 человек, а выздоровевших — до 7 956 254 человек.



Зафиксировано 1 254 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 261 589 человек.



За последние сутки проведено 598 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 905 409 человек.

Президент Владимир Путин заявил о риске появления новых волн коронавируса в России. Он напомнил, что в октябре на саммите G20 предложил в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов.

В регионах России достаточно вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, достаточное количество вакцин — преимущество, поскольку в других странах вакцин нет до сих пор, сообщает The Bell.

Фото: kremlin.ru

Источник в правительстве РФ назвал титр антител, достаточный для получения QR-кода. Титр антител в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл), скорее всего, будет признан условно достаточным титром, который обеспечивает безопасность от COVID-19.



Минздрав России выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Появились изменения и уточнения в рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода и требованиям к его качеству. Кроме того, дополнен раздел по специфической профилактике коронавируса информацией об особенностях применения вакцины «Спутник Лайт» для повторной вакцинации.

В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) допустили введение вторых паспортов в виде QR-кодов. Однако будет учитываться мировой опыт, в первую очередь — ошибки. Регионам дадут право самим решать, в каких именно сферах понадобятся электронные сертификаты.

Центр им. Чумакова работает над созданием двух вакцин — «Ковивак дельта моно» и «Ковивак комби» — для профилактики коронавируса на основе дельта-штамма. Пока ученые склоняются к выпуску второй версии. Центр им. Чумакова ждет решения регулятора, каким образом будет проводиться регистрация.

Фото: vesti.ru

Разновидность дельта-штамма коронавируса, которая доминирует в России и соседних странах, получила официальное название. Ее внесли в реестр номенклатуры COVID-19 Pangolin под наименованием AY.122. Этот вариант уже успел распространиться в Казахстане, на Украине, в Турции, Финляндии и в Израиле, где из него выделилась другая подлиния AY.122.1. Обозначение AY используется для разновидностей дельта-варианта, а 122 — это порядковый номер ветви.



Минцифры России рассматривает возможность ограничения проверки QR-кодов о вакцинации приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус», сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Это связано с большим количеством фишинговых сайтов, генерирующих поддельные QR-коды. Так, проверить код с камеры будет нельзя.



В Москве после окончания нерабочих дней заболеваемость коронавирусом снизилась на 50%, а число госпитализаций сократилось на 45%. К настоящему моменту удалось освободить порядка 1,4 тысячи коек для пациентов с COVID-19. Если такая динамика сохранится и на следующей неделе, то ряд корпусов обычных городских больниц удастся вернуть к нормальному режиму работы и больше не использовать в целях лечения заболевших коронавирусом.



Туроператоры заявили о падении спроса на поездки по России после сообщений о возможном введении QR-кодов на транспорте с 1 февраля 2022 года. Глубина продаж туров на межсезонье и зиму скатилась к рекордно низкому показателю.



Фото: Максим Платонов

В Чувашии врачи спасли трехмесячного младенца со 100-процентным поражением легких из-за коронавируса. Ребенок поступил в больницу в конце октября уже с полным поражением легких, в крайне тяжелом состоянии. Реаниматологи три недели боролись за его жизнь. Мальчик постоянно получал высокопоточный кислород. Медикам удалось стабилизировать его состояние.



В Златоусте около 170 горожан подали в суд на губернатора Алексея Текслера, требуя отменить QR-коды. Ранее там прошла масштабная акция против введения QR-кодов.

В Москве от COVID-19 ревакцинировались 50% привитых из 1,5 млн человек, которые вакцинировались более полугода назад. Люди старшего возраста, проживающие в социальных учреждениях, прошли обязательную вакцинацию зимой прошлого года и ревакцинировались летом.

По данным ВЦИОМ, две трети опрошенных россиян вакцинировались от нового коронавируса или собираются это сделать. Отказываются прививаться 30% опрошенных, из них 18% — точно.

Фото: Максим Платонов

Появились доказательства утечки коронавируса из лаборатории Уханя

В мире коронавирусом нового типа на 10.21 (мск) заразились 256 087 311 человек, 5 132 351 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 531 381). На второй строчке — Индия (34 489 623), на третьей — Бразилия (21 989 962), на четвертой — Великобритания (9 772 670), на пятой — Россия ( 9 063 318, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (768 697). За ними следуют Бразилия (612 144), Индия (465 082), Мексика (291 929), Россия (255 448), Перу (200 767) и Великобритания (143 999).



Высокопоставленный представитель Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери заявил, что Европа находится на пике четвертой волны пандемии. Основной причиной такой ситуации эксперт назвал тот факт, что «во многих странах значительная часть населения остается невакцинированной, в том числе люди старше 50 лет.

Фото: reform.by

Регулятор ЕС продолжает оценку вакцины «Спутник V». Глава департамента EMA по клиническим исследованиям и производству Фергус Свини не стал комментировать статус оценки.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джо Байден заявили, что главной своей задачей считают окончательную победу над пандемией. Главы государств намерены реализовать глобальные усилия на масштабной вакцинации населения мира, а также финансово поддержать бедные страны.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи, возглавляющий Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, призвал к проведению скорейшей ревакцинации всех жителей страны в возрасте от 18 лет, которые получили вакцину более полугода назад. Фаучи отметил, что проведенные в Израиле и Великобритании исследования показали, что бустерная прививка «значительно усиливает» защиту организма от проникновения коронавирусной инфекции.

Экс-помощника бывшего президента США Дональда Трампа обязали представить данные в рамках расследования по борьбе с коронавирусом. Комитет Палаты представителей Конгресса США выясняет, не допустила ли администрация бывшего президента серьезных ошибок при принятии мер по борьбе с пандемией.

Власти Филиппин в ближайшее время намерены начать принимать вакцинированных от коронавируса туристов из стран с низким уровнем распространения инфекции. По словам министра, межведомственная целевая группа по борьбе с коронавирусом страны одобрила въезд полностью вакцинированных туристов из стран и территорий, входящих в «зеленый» список.

Фото: wikipedia.org

Группа ученых выдвинула доказательства утечки коронавируса из лаборатории Уханя в 2019 году. Эксперты Франции и Лаоса обнаружили в сентябре родственный Sars-CoV-2 вирус в популяции подковоносой летучей мыши, однако у лаосского варианта нет важного элемента в ключевом гене, который делает его заразным. Издание The Spectator пишет, что раскрыта переписка с инвесторами из правительства США и американского фонда поиска вирусов EcoHealth Alliance, в которой обсуждался вопрос сбора вирусов из популяций летучих мышей. Было принято решение отправить собранные образцы в лабораторию в Ухане.

Власти Дрездена (Саксония) не планируют отменять старейший рождественский рынок «Штрицельмаркт», известный с 1434 года. Они предлагают сократить количество торговых палаток на 20% и отменить некоторые развлечения, включая рождественскую пекарню.

Молдавия закупит партию препарата «Спутник V». Процедура закупки официально начнется в понедельник. Власти объяснили, что «Спутник V» является одним из предпочитаемых препаратов для населения страны.

Ольга Шагиева