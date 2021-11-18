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Глава РФПИ сообщил о достаточном количестве вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

20:07, 18.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава РФПИ сообщил о достаточном количестве вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
Фото: realnoevremya.ru

В регионах России достаточно вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, достаток вакцин — преимущество, поскольку в других странах вакцин нет до сих пор, сообщает The Bell.

«За рубежом нашей вакциной привито более 100 млн человек, но приоритет на вакцинации в России. В наших регионах достаточно и «Спутник V» и «Спутник Лайт», — рассказал Дмитриев.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что вакцину «Спутник Лайт» можно применять как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для ревакцинации.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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