Глава РФПИ сообщил о достаточном количестве вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

В регионах России достаточно вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.



По его словам, достаток вакцин — преимущество, поскольку в других странах вакцин нет до сих пор, сообщает The Bell.

«За рубежом нашей вакциной привито более 100 млн человек, но приоритет на вакцинации в России. В наших регионах достаточно и «Спутник V» и «Спутник Лайт», — рассказал Дмитриев.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что вакцину «Спутник Лайт» можно применять как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для ревакцинации.

Маргарита Головатенко