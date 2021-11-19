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Коечный фонд коронавирусных госпиталей в Татарстане свободен на 17–20%

07:58, 19.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Коечный фонд коронавирусных госпиталей в Татарстане свободен на 17–20%
Фото: mos.ru

Коечный фонд коронавирусных госпиталей в Татарстане свободен лишь на 17–20%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана

С 5 ноября в Татарстане суточный прирост заболевших перевалил за 200 и с тех пор постоянно растет. С прошлого месяца количество новых случаев увеличилось с 125 до 271.

Ранее в Нижнекамске сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19. В Нижнекамске резервировали дополнительный коечный фонд.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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