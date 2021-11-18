В Татарстане от COVID-19 умерли еще семь человек
В Татарстане подтвердились еще семь случаев смерти от коронавируса, сообщили в Минздраве республики.
От инфекции скончались мужчины 1941, 1955, 1963 и 1964 годов рождения. Еще три летальных случая — женщины 1949, 1960 и 1963 годов рождения.
Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы. По состоянию на 18 ноября в республике зарегистрировано 1 145 случаев смерти от коронавируса.
Вчера в республике подтвердились четыре смерти от коронавируса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым