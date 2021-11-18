Туроператоры сообщили о падении спроса на поездки по России после сообщений о введении QR-кодов на транспорте

Туроператоры заявили о падении спроса на поездки по России после сообщений о возможном введении QR-кодов на транспорте с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, генерального директора национального туроператора «Алеан» Илью Уманского.

Уманский рассказал о резком замедлении активности со стороны туристов после такой информации. По его словам, глубина продаж туров на межсезонье и зиму скатилась к рекордно низкому показателю. Больше всего туристов беспокоит возврат средств в случае введения новых ограничений. Авиакомпаниям разрешено реализовывать авиабилеты по невозвратным тарифам. Ту же модель переняли гостиницы, хотя это напрямую противоречит законодательству.

Уманский надеется, что россияне продолжат путешествовать по стране на автомобилях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре российское представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel объявило об остановке своей деятельности. Одна из причин — пандемия коронавируса.



Дарья Акимова