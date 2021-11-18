Минцифры может ограничить проверку QR-кодов приложением госуслуг

Минцифры России рассматривает возможность ограничения проверки QR-кодов о вакцинации приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус», сообщил глава ведомства Максут Шадаев.



Это связано с большим количеством фишинговых сайтов, генерирующих поддельные QR-коды. Так, проверить код с камеры будет нельзя, сообщает «Интерфакс».

По словам Шадаева, у ведомства есть «набор мер» на случай принятия решения о введении QR-кодов на федеральном уровне. Дополнительных мощностей меры не потребуют, заключил он.

Фото: realnoevremya.ru

В Минцифры России обсуждают дополнение фотографиями сертификатов о вакцинации против коронавируса. Эта мера поможет сократить очереди на входе в общественные места, где требуется QR-код.



Маргарита Головатенко