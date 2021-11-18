«Русский» вариант дельта-штамма COVID-19 получил официальное название

Разновидность дельта-штамма коронавируса, которая доминирует в России и соседних странах, получила официальное название. Ее внесли в реестр номенклатуры COVID-19 Pangolin под наименованием AY.122.

Этот вариант уже успел распространиться в Казахстане, на Украине, в Турции, Финляндии и в Израиле, где из него выделилась другая подлиния AY.122.1. Обозначение AY используется для разновидностей дельта-варианта, а 122 — это порядковый номер ветви, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несколько дней назад в Норвегии обнаружили новый вариант дельта-штамма коронавируса. Эксперты считают, что он не опаснее, чем остальные. Вакцина надежно защищает от него.

Диана Жиленкова