Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма COVID-19

Центр им. Чумакова работает над созданием двух вакцин — «Ковивак дельта моно» и «Ковивак комби» — для профилактики коронавируса на основе дельта-штамма. Об этом сообщил директор Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

Пока ученые склоняются к выпуску второй версии. Центр им. Чумакова ждет решения регулятора, каким образом будет проводиться регистрация.

«Это может идти путем замены блоков, по аналогии с вирусом гриппа, а может быть, принято решение делать это как новый продукт. Это будет определять и подходы, и экономику, и сроки, что очень существенно в нашей ситуации. Поэтому мы ведем переписку, самое главное, что мы имеем дельта-штамм и вся технология отработана на предыдущем штамме, модифицированном «альфа», — приводит слова Ишмухаметова ТАСС.



В августе сообщалось, что центр им. Чумакова модернизирует «КовиВак» под новые штаммы коронавируса. Кроме того, он ожидает получить разрешение на проведение третьей стадии клинических испытаний вакцины на людях старше 60 лет.

Ольга Шагиева