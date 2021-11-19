Филиппины откроют границы для полностью привитых иностранных туристов

Власти Филиппин в ближайшее время намерены начать принимать вакцинированных от коронавируса туристов из стран с низким уровнем распространения инфекции. Об этом сообщила министр туризма республики Бернадетт Ромуло-Пуят.

По словам министра, межведомственная целевая группа по борьбе с коронавирусом страны одобрила въезд полностью вакцинированных туристов из стран и территорий, входящих в зеленый список.

Въезд одобрят только тем лицам, которые привились препаратами, одобренными Управлением по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин или Всемирной организацией здравоохранения. Власти Филиппин разрешили экстренное использование «Спутника V» и «Спутника Лайт», препараты от американских компаний Pfizer и Moderna, британско-шведской фирмы AstraZeneca, китайской Sinovac, индийской Bharat Biotech, а также Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, Sinopharm и Covovax, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Также Министерство туризма работает над созданием «пузырей путешествий» для вакцинированных туристов, приезжающих из стран желтого списка.



Ранее появилась информация, что Израиль будет пускать привитых «Спутником V» туристов с 1 декабря.

Ольга Шагиева