В Чувашии врачи спасли трехмесячного младенца со 100%-ным поражением легких

В Чувашии врачи спасли трехмесячного младенца со 100-процентным поражением легких из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Ребенок поступил в больницу в конце октября уже с полным поражением легких, в крайне тяжелом состоянии. Реаниматологи три недели боролись за его жизнь. Мальчик постоянно получал высокопоточный кислород. Медикам удалось стабилизировать его состояние.

Затем врачи перевели его вместе с мамой в отделение стационара на долечивание. Сегодня маму с малышом выписали из больницы.



В конце октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России количество болеющих COVID-19 детей в эту волну становится больше. При посещении больницы во Владимирской области Мурашко поручил наладить вакцинацию от коронавируса беременных женщин, сформировать и направить в регион бригаду детских специалистов из федеральных клиник для оказания медицинской помощи младенцам с ковидом на ИВЛ.

Ольга Шагиева