Главное о коронавирусе на 28 октября: пандемия и риски вторжения в права человека, новый подход к пропаганде
«У нас не локдаун, а такая форма, которая позволяет продолжать деятельность»
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 176 новых случаев COVID-19. Всего на 28 октября в республике зарегистрировано 30 233 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 24 985 человек, в том числе 107 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 948 человек.
- Сегодня в Татарстане определят, какие предприятия будут работать с 30 октября по 7 ноября. Информацию объявят на брифинге оперативного штаба.
- Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова уже ответила на вопрос о том, как будут проходить в Татарстане нерабочие дни. «Я бы вообще не называла это локдауном. С точки зрения полного понятия этого слова у нас не локдаун, а такая форма, которая позволяет продолжать деятельность. Да, есть некоторые ограничения. Но мы все-таки стараемся продолжить жизнедеятельность для предприятий, организаций, в том числе для бизнес», — заявила она.
- Челнинские врачи спасли жизнь крайне тяжелого пациента с 92-процентным поражением легких от коронавируса. 47-летний мужчина поступил в состоянии комы. Его легкие практически перестали функционировать, так как не получали кислород. Медики отметили, что заболевший не относился к группе риска, однако COVID-19 его не пощадил — мужчину реанимировали в течение суток.
- В Татарстане подтвердилось семь случаев смерти от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали: женщины 1923, 1952, 1958, 1953 годов рождения и мужчины 1959, 1943, 1935 годов рождения.
- В Госкомитете РТ по туризму рассказали, куда гости республики могут попасть без QR-кодов или справок о перенесенном заболевании. Им можно заселиться в гостиницы и хостелы, посещать все объекты культуры как индивидуально, так и в составе организованной туристической группы, ходить в театры, кинотеатры, цирки при заполняемости до 50%, но не более 500 человек и др.
- Татарстан получит свыше 2 млрд рублей согласно распоряжению кабмина РФ о выделении дополнительных средств на поддержку региональных систем здравоохранения. В общей сложности регионам направят 56 млрд рублей. По задумке властей, такая мера позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования средств.
- В Татарстане сохраняется дефицит вакцины от коронавируса «КовиВак». Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов сообщил, что ее изготовитель находится в процессе модернизации. По его словам, в ближайшие 10 дней вакцину ждать не стоит. Лопушов посоветовал не бояться и не относиться критически к отсутствию препарата и порекомендовал провести ревакцинироваться имеющейся в наличии вакциной.
- Кроме того, Лопушов считает, что установленные общероссийские нерабочие дни улучшат эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом. По его словам, нахождение дома и минимизация контактов снизят уровень заболеваемости COVID-19. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ подчеркнул необходимость воспользоваться правом не ходить на работу. Он отметил, что нужно сидеть дома, ни в коем случае не ходить по ТЦ и тем более выезжать куда-то за пределы своего региона. В противном случае эти нерабочие дни эффекта не принесут.
- Также Лопушов напомнил, что наличие отрицательного ПЦР-теста не является основанием для получения QR-кода. По его словам, главная задача — это формирование коллективного иммунитета, которого можно достигнуть только вакцинацией от коронавируса. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ отметил, что отрицательное ПЦР-исследование говорит о том, что именно в момент забора человек не является носителем, однако через несколько часов он уже может являться носителем вируса.
В России перезапустят кампанию по пропаганде вакцинации от коронавируса
За последние сутки в России выявили 40 096 новых случая коронавируса, выздоровели 29 318 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 8 392 697 человека, а выздоровевших — до 7 272 053 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 1 159 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 235 057 человек.
- Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин выразил мнение, что при угрозах пандемий, различных кризисов и терроризма возникает опасность произвольного вторжения в конституционные права человека со стороны законодательной власти. По его мнению, следует осторожно двигаться по пути усиления ограничений прав и свобод граждан. Вводимые властями ограничения должны оправдываться защитой конституционных ценностей, а не вести к нарушению конституционных прав и свобод.
- Власти РФ перезапустят кампанию по пропаганде вакцинации от COVID-19, поскольку предыдущую признали неэффективной. В числе причин — недостаточное внимание к регионам и слишком агрессивная агитация. Например, сильно акцентировалась угроза смерти в случае отказа от прививки. Теперь людей будут убеждать в том, что иммунизация позволит жить полной жизнью. К разъяснительной работе собираются подключать волонтеров и экспертов.
- Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация назальным препаратом смогут не только обеспечить защиту от тяжелого течения коронавируса, но и защитить от заражения.
- Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что ученым известны случаи хронического инфицирования COVID-19. Некоторые люди являются носителями вируса в течение нескольких месяцев и лет. С этим сталкиваются люди, принимающие подавляющие иммунную систему препараты, имеющие диагноз ВИЧ, либо перенесшие трансплантацию органа.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране доля привитых от COVID-19 первым компонентом от планового числа составляет 67,8%. Она напомнила, что этой осенью РФ должна была достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в размере 80% взрослого населения. Она отметила рост заболеваемости в России в последние шесть недель. Согласно итогам прошедшей 42-й недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тысяч населения, что на 13,6% выше, чем на прошлой неделе.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии нижней палаты по регламенту проработать вопрос перевода на депутатов, которые не сделали прививку от коронавируса, на удаленку. Сотрудники аппарата Госдумы и помощники депутатов обязаны сделать прививки против COVID-19.
- Верховный суд Башкирии отклонил групповой иск об отмене QR-кодов в регионе. Решение пока не вступило в законную силу. Новые ограничительные меры начали действовать в республике 4 октября, когда было введено обязательное предъявление QR-кодов, свидетельствующих о сделанной прививке от коронавируса, при посещении торговых, спортивных, культурных и некоторых социальных объектов.
- Власти России закрытие границ между регионами РФ из-за COVID-19 считают последней мерой. По словам пресс-секретаря президента страны Дмитрий Пескова, такие ограничения не приветствуются российскими властями. В то же время, эпидемиологи опасаются того, что некоторые россияне планируют отправиться путешествовать в период нерабочих дней, что может привести к негативным эпидемиологическим последствиям. Представитель Кремля выразил надежду, что введенные в нерабочие дни ограничения поспособствуют улучшению ситуации с коронавирусом.
- С 28 октября по 7 ноября в Ростовской области будут закрыты все непродовольственные магазины. В этот период продолжат функционировать только аптеки, объекты, оказывающие услуги связи, и магазины по продаже товаров первой необходимости. При этом дистанционные продажи разрешены. Общепит не будет принимать посетителей с 21.00 до 6.00, а только работать навынос.
- В Свердловской области тоже ужесточили антиковидные ограничения. Там посетителям нужно будет предъявлять QR-коды при посещении объектов общепита, торговых центров, кинотеатров, музеев и театров.
- В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет коронавирусом. Так, максимальные показатели заболеваемости наблюдаются среди людей пожилого возраста. В группе старше 65 лет число заболевших COVID-19 составляет 224 на 100 тысяч населения.
- Пульмонолог, заместитель главврача ДГКБ №1 Татьяна Алиева сообщила, что в России учащаются случаи тяжелого течения коронавируса среди детей, и если тенденция продолжится, то может произойти новая волна детского COVID-19. В то же время коллективный иммунитет взрослых может предотвратить распространение вируса.
- Гендиректор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона рассказал, что республика может стать первой бесковидной территорией России благодаря введению экспресс-тестирования для приезжих. По его словам, Крым первым из регионов РФ начнет производство экспресс-тестов на коронавирус.
- В Роспотребнадзоре предупредили, что после перенесенного COVID-19 может начаться преждевременное облысение. По слова заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Татьяны Руженцовой, коронавирус нередко сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы, что может поспособствовать облысению.
Ученые объяснили заразность штамма «дельта»
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразился 245 021 851 человек, 4 972 731 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 704 014). На второй строчке — Индия (34 231 809), на третьей — Бразилия (21 766 168), на четвертой — Великобритания (8 938 965), на пятой — Россия (8 220 975, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (741 232). За ними следуют Бразилия (606 679), Индия (456 386), Мексика (287 274), Россия (229 672), Перу (200 149) и Великобритания (140 462).
- Ученые из Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что высокая заразность дельта-штамма COVID-19 объясняется его улучшенной способностью к слиянию с мембраной клеткой человека. Они провели эксперимент на культурах клеток человека. Выяснилось, что S-белок дельта-штамма SARS-CoV-2 приспособлен к слиянию мембран вируса и клетки человека после связывания с рецептором ACE2 лучше других разновидностей инфекции. Поэтому дельта-штамм быстрее и эффективнее заражает клетки человека.
- С 15 ноября Израиль будет пускать привитых «Спутником V» туристов. Так, вакцинированным туристам необходимо будет предъявлять серологический тест (на предмет наличия антител и антигенов), а после признания препарата ВОЗ, тест сдавать не потребуется. В то же время министр туризма Константин Развозов заявил, что реализацию решения может отодвинуть на несколько недель возможное внесение России в список «красных стран» по коронавирусу.
- В граничащем с Россией китайском Хэйхэ ввели карантин из-за возросших случаев COVID-19. Вчера в провинции Хэйлунцзян подтвердился случай новой коронавирусной пневмонии. Затем были обнаружены еще три местных жителя с бессимптомным течением заболевания. Теперь в Хэйхэ вводится строгий контроль за перемещением транспорта. Движение всех автобусов и такси приостанавливается. Также будут приостановлены бизнес и производство.
- Ученые из Медицинской школы Университета Колорадо выяснили, что определенные генетические биомаркеры могут давать представление о том, насколько серьезным может быть заболевание коронавирусом. Они пришли к выводу, что конкретные сигналы называемого метилированием ДНК процесса различаются между зараженными и не зараженными коронавирусом. Также они могут указывать на тяжесть болезни даже на ранних стадиях.
- В США сравнили эффективность иммунитета у переболевших COVID-19 и после вакцинации от коронавируса. По результатам проведенного исследования стало ясно, что приобретенный иммунитет после прививки крепче, чем иммунитет, полученный в результате перенесенного заболевания.
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