Главное о коронавирусе на 28 октября: пандемия и риски вторжения в права человека, новый подход к пропаганде

Фото: Ринат Назметдинов

«У нас не локдаун, а такая форма, которая позволяет продолжать деятельность»

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 176 новых случаев COVID-19. Всего на 28 октября в республике зарегистрировано 30 233 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 24 985 человек, в том числе 107 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 948 человек.

Сегодня в Татарстане определят, какие предприятия будут работать с 30 октября по 7 ноября. Информацию объявят на брифинге оперативного штаба.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова уже ответила на вопрос о том, как будут проходить в Татарстане нерабочие дни. «Я бы вообще не называла это локдауном. С точки зрения полного понятия этого слова у нас не локдаун, а такая форма, которая позволяет продолжать деятельность. Да, есть некоторые ограничения. Но мы все-таки стараемся продолжить жизнедеятельность для предприятий, организаций, в том числе для бизнес», — заявила она.

Челнинские врачи спасли жизнь крайне тяжелого пациента с 92-процентным поражением легких от коронавируса. 47-летний мужчина поступил в состоянии комы. Его легкие практически перестали функционировать, так как не получали кислород. Медики отметили, что заболевший не относился к группе риска, однако COVID-19 его не пощадил — мужчину реанимировали в течение суток.



Фото nabchelny.ru

В Татарстане подтвердилось семь случаев смерти от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали: женщины 1923, 1952, 1958, 1953 годов рождения и мужчины 1959, 1943, 1935 годов рождения.

В Госкомитете РТ по туризму рассказали, куда гости республики могут попасть без QR-кодов или справок о перенесенном заболевании. Им можно заселиться в гостиницы и хостелы, посещать все объекты культуры как индивидуально, так и в составе организованной туристической группы, ходить в театры, кинотеатры, цирки при заполняемости до 50%, но не более 500 человек и др.



Татарстан получит свыше 2 млрд рублей согласно распоряжению кабмина РФ о выделении дополнительных средств на поддержку региональных систем здравоохранения. В общей сложности регионам направят 56 млрд рублей. По задумке властей, такая мера позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования средств.



Фото minobrnauki.gov.ru

В Татарстане сохраняется дефицит вакцины от коронавируса «КовиВак». Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов сообщил, что ее изготовитель находится в процессе модернизации. По его словам, в ближайшие 10 дней вакцину ждать не стоит. Лопушов посоветовал не бояться и не относиться критически к отсутствию препарата и порекомендовал провести ревакцинироваться имеющейся в наличии вакциной.



Кроме того, Лопушов считает, что установленные общероссийские нерабочие дни улучшат эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом. По его словам, нахождение дома и минимизация контактов снизят уровень заболеваемости COVID-19. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ подчеркнул необходимость воспользоваться правом не ходить на работу. Он отметил, что нужно сидеть дома, ни в коем случае не ходить по ТЦ и тем более выезжать куда-то за пределы своего региона. В противном случае эти нерабочие дни эффекта не принесут.

Также Лопушов напомнил, что наличие отрицательного ПЦР-теста не является основанием для получения QR-кода. По его словам, главная задача — это формирование коллективного иммунитета, которого можно достигнуть только вакцинацией от коронавируса. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ отметил, что отрицательное ПЦР-исследование говорит о том, что именно в момент забора человек не является носителем, однако через несколько часов он уже может являться носителем вируса.

Фото vnukovo.ru

В России перезапустят кампанию по пропаганде вакцинации от коронавируса

За последние сутки в России выявили 40 096 новых случая коронавируса, выздоровели 29 318 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 8 392 697 человека, а выздоровевших — до 7 272 053 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 1 159 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 235 057 человек.



Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин выразил мнение, что при угрозах пандемий, различных кризисов и терроризма возникает опасность произвольного вторжения в конституционные права человека со стороны законодательной власти. По его мнению, следует осторожно двигаться по пути усиления ограничений прав и свобод граждан. Вводимые властями ограничения должны оправдываться защитой конституционных ценностей, а не вести к нарушению конституционных прав и свобод.



Власти РФ перезапустят кампанию по пропаганде вакцинации от COVID-19, поскольку предыдущую признали неэффективной. В числе причин — недостаточное внимание к регионам и слишком агрессивная агитация. Например, сильно акцентировалась угроза смерти в случае отказа от прививки. Теперь людей будут убеждать в том, что иммунизация позволит жить полной жизнью. К разъяснительной работе собираются подключать волонтеров и экспертов.



Фото: Максим Платонов

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация назальным препаратом смогут не только обеспечить защиту от тяжелого течения коронавируса, но и защитить от заражения.



Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что ученым известны случаи хронического инфицирования COVID-19. Некоторые люди являются носителями вируса в течение нескольких месяцев и лет. С этим сталкиваются люди, принимающие подавляющие иммунную систему препараты, имеющие диагноз ВИЧ, либо перенесшие трансплантацию органа.



Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране доля привитых от COVID-19 первым компонентом от планового числа составляет 67,8%. Она напомнила, что этой осенью РФ должна была достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в размере 80% взрослого населения. Она отметила рост заболеваемости в России в последние шесть недель. Согласно итогам прошедшей 42-й недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тысяч населения, что на 13,6% выше, чем на прошлой неделе.



Фото duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии нижней палаты по регламенту проработать вопрос перевода на депутатов, которые не сделали прививку от коронавируса, на удаленку. Сотрудники аппарата Госдумы и помощники депутатов обязаны сделать прививки против COVID-19.

Верховный суд Башкирии отклонил групповой иск об отмене QR-кодов в регионе. Решение пока не вступило в законную силу. Новые ограничительные меры начали действовать в республике 4 октября, когда было введено обязательное предъявление QR-кодов, свидетельствующих о сделанной прививке от коронавируса, при посещении торговых, спортивных, культурных и некоторых социальных объектов.

Власти России закрытие границ между регионами РФ из-за COVID-19 считают последней мерой. По словам пресс-секретаря президента страны Дмитрий Пескова, такие ограничения не приветствуются российскими властями. В то же время, эпидемиологи опасаются того, что некоторые россияне планируют отправиться путешествовать в период нерабочих дней, что может привести к негативным эпидемиологическим последствиям. Представитель Кремля выразил надежду, что введенные в нерабочие дни ограничения поспособствуют улучшению ситуации с коронавирусом.



Фото: Ринат Назметдинов

С 28 октября по 7 ноября в Ростовской области будут закрыты все непродовольственные магазины. В этот период продолжат функционировать только аптеки, объекты, оказывающие услуги связи, и магазины по продаже товаров первой необходимости. При этом дистанционные продажи разрешены. Общепит не будет принимать посетителей с 21.00 до 6.00, а только работать навынос.

В Свердловской области тоже ужесточили антиковидные ограничения. Там посетителям нужно будет предъявлять QR-коды при посещении объектов общепита, торговых центров, кинотеатров, музеев и театров.

В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет коронавирусом. Так, максимальные показатели заболеваемости наблюдаются среди людей пожилого возраста. В группе старше 65 лет число заболевших COVID-19 составляет 224 на 100 тысяч населения.

Фото: Ринат Назметдинов

Пульмонолог, заместитель главврача ДГКБ №1 Татьяна Алиева сообщила, что в России учащаются случаи тяжелого течения коронавируса среди детей, и если тенденция продолжится, то может произойти новая волна детского COVID-19. В то же время коллективный иммунитет взрослых может предотвратить распространение вируса.

Гендиректор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона рассказал, что республика может стать первой бесковидной территорией России благодаря введению экспресс-тестирования для приезжих. По его словам, Крым первым из регионов РФ начнет производство экспресс-тестов на коронавирус.

В Роспотребнадзоре предупредили, что после перенесенного COVID-19 может начаться преждевременное облысение. По слова заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Татьяны Руженцовой, коронавирус нередко сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы, что может поспособствовать облысению.

Фото: Ринат Назметдинов

Ученые объяснили заразность штамма «дельта»

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразился 245 021 851 человек, 4 972 731 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 704 014). На второй строчке — Индия (34 231 809), на третьей — Бразилия (21 766 168), на четвертой — Великобритания (8 938 965), на пятой — Россия (8 220 975, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (741 232). За ними следуют Бразилия (606 679), Индия (456 386), Мексика (287 274), Россия (229 672), Перу (200 149) и Великобритания (140 462).

Ученые из Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что высокая заразность дельта-штамма COVID-19 объясняется его улучшенной способностью к слиянию с мембраной клеткой человека. Они провели эксперимент на культурах клеток человека. Выяснилось, что S-белок дельта-штамма SARS-CoV-2 приспособлен к слиянию мембран вируса и клетки человека после связывания с рецептором ACE2 лучше других разновидностей инфекции. Поэтому дельта-штамм быстрее и эффективнее заражает клетки человека.



С 15 ноября Израиль будет пускать привитых «Спутником V» туристов. Так, вакцинированным туристам необходимо будет предъявлять серологический тест (на предмет наличия антител и антигенов), а после признания препарата ВОЗ, тест сдавать не потребуется. В то же время министр туризма Константин Развозов заявил, что реализацию решения может отодвинуть на несколько недель возможное внесение России в список «красных стран» по коронавирусу.

Фото: Максим Платонов

В граничащем с Россией китайском Хэйхэ ввели карантин из-за возросших случаев COVID-19. Вчера в провинции Хэйлунцзян подтвердился случай новой коронавирусной пневмонии. Затем были обнаружены еще три местных жителя с бессимптомным течением заболевания. Теперь в Хэйхэ вводится строгий контроль за перемещением транспорта. Движение всех автобусов и такси приостанавливается. Также будут приостановлены бизнес и производство.

Ученые из Медицинской школы Университета Колорадо выяснили, что определенные генетические биомаркеры могут давать представление о том, насколько серьезным может быть заболевание коронавирусом. Они пришли к выводу, что конкретные сигналы называемого метилированием ДНК процесса различаются между зараженными и не зараженными коронавирусом. Также они могут указывать на тяжесть болезни даже на ранних стадиях.



В США сравнили эффективность иммунитета у переболевших COVID-19 и после вакцинации от коронавируса. По результатам проведенного исследования стало ясно, что приобретенный иммунитет после прививки крепче, чем иммунитет, полученный в результате перенесенного заболевания.

Диана Жиленкова