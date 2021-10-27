Новости общества

21:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане подтвердилось семь случаев смерти от COVID-19

20:33, 27.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердилось семь случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердилось семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали: женщины 1923, 1952, 1958, 1953 годов рождения и мужчины 1959, 1943, 1935 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru


В республике за весь период пандемии зарегистрировали 955 случаев смерти от COVID-19.

В Татарстане за сутки коронавирус подтвердился у 174 человек. Всего в республике выявили 30 057 случаев заражения инфекцией.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также