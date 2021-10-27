В Татарстане подтвердилось семь случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердилось семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
Жертвами COVID-19 стали: женщины 1923, 1952, 1958, 1953 годов рождения и мужчины 1959, 1943, 1935 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В республике за весь период пандемии зарегистрировали 955 случаев смерти от COVID-19.
В Татарстане за сутки коронавирус подтвердился у 174 человек. Всего в республике выявили 30 057 случаев заражения инфекцией.
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