В Ростовской области закроют непродовольственные магазины с 28 октября по 7 ноября

Фото: Максим Платонов (архив)

В Ростовской области закрываются все непродовольственные магазины с 28 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление появилось на официальном портале правительства региона.

Работать в этот период будут только аптеки, объекты, оказывающие услуги связи, и магазины по продаже товаров первой необходимости. Продажи дистанционно при этом разрешены. Общепит не сможет принимать посетителей с 21.00 до 6.00, а только работать навынос.

Также запрещена работа салонов красоты, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров и других развлекательных заведений. Приостановлено оказание ветеринарных и стоматологических услуг за исключением экстренной помощи.



Фото: Максим Платонов (архив)

В Хакасии в период с 27 октября по 7 ноября приостановлена работа общественного транспорта в трех городах. Также введен комендантский час для всех жителей с 22.00 до 6.00.

Дарья Акимова