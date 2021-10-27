В Ростовской области закроют непродовольственные магазины с 28 октября по 7 ноября
В Ростовской области закрываются все непродовольственные магазины с 28 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление появилось на официальном портале правительства региона.
Работать в этот период будут только аптеки, объекты, оказывающие услуги связи, и магазины по продаже товаров первой необходимости. Продажи дистанционно при этом разрешены. Общепит не сможет принимать посетителей с 21.00 до 6.00, а только работать навынос.
Также запрещена работа салонов красоты, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров и других развлекательных заведений. Приостановлено оказание ветеринарных и стоматологических услуг за исключением экстренной помощи.
В Хакасии в период с 27 октября по 7 ноября приостановлена работа общественного транспорта в трех городах. Также введен комендантский час для всех жителей с 22.00 до 6.00.
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