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Гинцбург заявил о 100% защите против COVID-19 при вакцинации «Спутником V» вместе с назальной вакциной

07:56, 28.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург заявил о 100% защите против COVID-19 при вакцинации «Спутником V» вместе с назальной вакциной
Фото: realnoevremya.ru

Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация назальным препаратом смогут не только обеспечить защиту от тяжелого течения коронавируса, но и защитить от заражения в принципе, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Предполагается, что вакцинированный человек при этом будет «обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», сказал Гинцбург «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна против новой разновидности штамма коронавируса дельта — AY.4.2.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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