Гинцбург заявил о 100% защите против COVID-19 при вакцинации «Спутником V» вместе с назальной вакциной

Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация назальным препаратом смогут не только обеспечить защиту от тяжелого течения коронавируса, но и защитить от заражения в принципе, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



Предполагается, что вакцинированный человек при этом будет «обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», сказал Гинцбург «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна против новой разновидности штамма коронавируса дельта — AY.4.2.

Маргарита Головатенко