В центре Гамалеи рассказали о пациентах, хронически инфицированных COVID-19

Ученым известны случаи хронического инфицирования COVID-19. Некоторые люди становятся носителями на месяцы и годы, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

С этим сталкиваются люди, которые принимают подавляющие иммунную систему препараты, имеют диагноз ВИЧ, либо перенесли трансплантацию органа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— В таком случае таких людей надо выявлять и желательно лечить, чтобы они как можно скорее переставали быть такими хроническими носителями, потому что в таких пациентах вирус получает некую возможность дополнительно, ускоренно эволюционировать, — приводит «РИА Новости» его слова.

Сегодня директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что «Спутник V» эффективен против новой разновидности штамма коронавируса дельта — AY.4.2.



Татьяна Леухина