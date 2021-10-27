Голикова: В России первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 67,8% от плана

Фото: Максим Платонов (архив)

В среднем по России доля привитых от COVID-19 первым компонентом от планового числа составляет 67,8%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Осенью 2021 года Россия должна была достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в размере 80% взрослого населения, напомнила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние шесть недель в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости» ее слова. По итогам прошедшей 42-й недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тысяч населения, что на 13,6% выше, чем на прошлой неделе.

В Татарстане за минувшие сутки от COVID-19 привились 26 456 человек. Всего по состоянию на 27 октября провакцинировано 1 468 432 человека, 1 014 875 человек из них получили вторую прививку.



Татьяна Леухина